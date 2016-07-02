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    Орлов: «Кержаков заменит Халка? Халка не заменить. Он – харизма, а Кержаков только забивает»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков не сможет заменить покинувшего команду форварда Халка. Напомним, бразилец перешел в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

    – Пару слов и по будущему Кержакова можно?

    – Ну сказал же главный тренер: «Александр, я к тебе отношусь с уважением, хочу видеть тебя в команде. Но только если ты будешь лучшим – будешь играть».

    – Может, он заменит Халка?

    – Халка не заменить. Это харизма, игрок, который делает результат, раздает передачи и забивает. Саша же только забивает. Спорт стоит на четырех китах. Первый – ОФП, общая физическая подготовка. Посмотрите, чем берет Исландия, сколько они бегают! Значит, себя подготовили к таким нагрузкам. И когда Овчинников говорит, что физически команда была хорошо готова, он, наверное, лукавит. Мы же смотрели матчи. Второй кит – техника, работа с мячом. Третий – тренер. Четвертый – психология. Все! Если эти умения у тебя более-менее в порядке и ты уверен в себе, то ты Витсель. У него же брака процента четыре, и бегает весь матч при этом! И Кержаков должен быть физически готов, способен сделать рывок…

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.07.2016 13:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 июля 2016, 16:35

      Это чуждая нам харизма. А Кержаков пусть забивает и побольше.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 июля 2016, 09:04

      Халк в Зените вообще не показал свой уровень!Посмотрите его выступление в Порту!Та же картина и с Витселем!Орлов конечно редкостный клоун,у него дома посуда с лицом Халка,вся квартира в его постерах и ходит он по дому в его маске!Надо быть объективными и честными.Конечно он лучший игрок в РФПЛ,но это лишь показывает уровень нашего чемпионата.Как он в сборной играл??Его потом вообще перестали вызывать.

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 2 июля 2016, 18:18

      Что за ерунда, при всем уважении к Саше Халка он заменить сможет только во сне....

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 2 июля 2016, 15:28

      Как-то не патриотично. А ведь раньше, помнится, тов. Орлов сетовал, что Кержакова нет в составе команды. ЧуднО! )))))

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      Рейтинг: -22

      Cobold > gor77 3 июля 2016, 01:36

      Да Орлов знатный пидар0к. Чьими формами теперь в прямом эфире восхищаться будет???
      А на счёт Кержакова... привяжите к каждой его ноге по куску мяса и собак на поле выпускайте - бегать будет не хуже Халка.

      0
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 2 июля 2016, 14:55

      Кержаков по воротам мажет а по враторям ногой по лицу поподаит иуда вали из футбола фуфель

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 2 июля 2016, 14:18

      "Кержаков только забивает"
      Иногда...

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      Рейтинг: +300

      Zeff > river31 3 июля 2016, 16:38

      Более всего ЦСКА, Спартаку и пр.

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 2 июля 2016, 13:48

      Халк очень вредный игрок. Он тянет на себя все одеяло. Ему отдают инициативу, боясь сделать хуже. Для Зенита его уход благо.

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 13:45

      ....та почему же!!!....можно закрыть сашу в тренажерном зале на три месяца, кормить мясом....потом загримировать его под халка как в ток-шоу один в один....потренировать его быть левой в сторону ворот (халк тоже не всегда попадает)....чем не халк, а???

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