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    Пеле: «Никто не ожидал, что Исландия вообще сможет попасть на Евро»

    Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о впечатлениях от выступлений сборной Исландии на Евро-2016. Напомним, что исландцы дошли до стадии четвертьфинала, где им предстоит сыграть с французами.

    «Футбол – это коробка, которая полна сюрпризов. Никто не ожидал, что Исландия вообще сможет попасть на Евро, и никто не ждал от нее такого успеха.

    То же самое случилось и с Бразилией на последнем чемпионате мира. Мы проиграли 1:7 Германии! «Боже! Это футбол!» — все, что я могу сказать. Потому футбол – такой великий вид спорта», — сказал Пеле.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.07.2016 07:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 3 июля 2016, 00:18

      Царь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июля 2016, 09:47

      Король!

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