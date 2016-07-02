Гиггз: «Это величайший вечер в истории нашего футбола»

Бывший полузащитник сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал триумф своих соотечественников в четвертьфинале Евро-2016. Напомним, что на этой стадии валлийцы играли с Бельгией (3:1).



«Это величайший вечер в истории нашего государства и лучший результат в истории нашего футбола. Но главным образом впечатляет то, как красиво была обыграна команда, занимающая в рейтинге вторую строчку. Пока непросто в полной мере оценить значение этой игры для Уэльса. Возможно, теперь некоторые дети, выбирая между футболом и регби, начнут заниматься футболом», — сказал Гиггз в эфире телеканала ITV.