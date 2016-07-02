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    Колодин: «Казахи в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе»

    Защитник «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне футбола в казахской первой лиге.

    — В ней есть несколько команд, демонстрирующими неплохой футбол, и два-три клуба, укомплектованные детьми. Есть и коллективы, которые просто не дают играть в футбол. Их цель — только мешать игре, какой уж тут футбол?

    — А как вам футбольные поля?

    — В первой лиге они оставляют желать лучшего. На них проще разрушать, чем показывать зрелищную игру… Что я могу ещe сказать? Не мне, наверное, думать о полях, если руководителям казахского футбола это не нужно. Иногда кажется — просто в степи воткнули ворота и пытаются говорить о футболе.

    — Есть уверенность, что выйдете в элиту?

    — Шансы есть и у нас, и у «Кайсара» и у «Кызылжара». Предстоит упорная борьба. Мы к ней готовы.

    — У вас годовой контракт с «Алтаем». Если команда пробьется в элитный дивизион, останетесь в Казахстане?

    — Пока размышлять на эту тему не считаю нужным. Если займем первое место, можно будет рассмотреть вопрос.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.07.2016 03:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 августа 2016, 00:57

      Даже там не получается? Гоняй во дворе.

      0
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      Рейтинг: +122

      time_killer 2 июля 2016, 08:04

      Как же достали тупые идиоты, которые так искажают смысл слов, до а еще и в заголовок это выносят

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 июля 2016, 06:26

      Как раз твой уровень...

      1
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