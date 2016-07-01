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«Карпаты» пожелали «Уралу» не заблудиться в горах

1 июля 2016, 22:36
4

Львовские «Карпаты» опровергли информацию о товарищеском матче против «Урала», которую сегодня распространил официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Уверяем, что эта информация не соответствует действительности. Более того, предварительной, текущей или любой другой договоренности о проведении спарринга с «Уралом» или с любым другим российским клубом у «Карпат» нет и быть не может.

«Карпаты» настойчиво просят проверять и уточнять информацию о спарринг-партнерах львовского клуба. Также «Карпаты» желают «Уралу» хороших сборов и не заблудиться в словенских горах», – говорится в заявлении львовского клуба.

Источник: ФК «Карпаты»
Товарищеские матчи Карпаты Урал
Комментарии (4)
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druga7
1467403030
Прикол
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ljrljr0505
1467405974
хохлятские выходки
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Diesel133
1467450254
ссат с нашими клубами играть) их и Оренбург с Арсеналом в одну калитку вынесут))
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