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    Агент Витселя: «Мы выбираем между «Эвертоном» и «Наполи»

    Агент Акселя Витселя и его отец Тьерри прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Зенита».

    «Мы действительно провели встречу с президентом «Наполи» в Брюсселе. Взаимный интерес к переходу есть. Нужно подождать, как будет развиваться эта ситуация.

    У «Эвертона» более конкретный интерес, ведем переговоры. Мы хотим выбрать для Акселя лучший вариант.

    Сейчас он сосредоточен на Евро-2016, так что решения будет позже. Мы знаем, что «Наполи» – хороший клуб. О нем рассказывал Мертенс. Переход в Италию станет шагом вперед. В ближайшие дни мы снова проведем встречу с руководством клуба», – заявил Тьерри Витсель.

    Источник: Skysports

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    01.07.2016 21:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 июля 2016, 09:39

      Раньше надо было договариваться, до четвертьфинала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 июля 2016, 00:58

      В Анжи! в Анжи иди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2016, 00:25

      теперь выбирай

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 июля 2016, 00:14

      Скоро будете выбирать между Мордовией и Анжи.

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 июля 2016, 23:01

      Только АПЛ.

      0
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