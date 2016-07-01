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    Промес: «Пока никаких новостей по новому контракту нет»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает остаться в столичном клубе, хотя переговоры по продлению контракта идут не очень активно.

    «Пока никаких новостей. Этим занимается мой агент, а я не особенно в курсе. Надеюсь, что останусь в «Спартаке», – заявил голландец.

    Напомним, Промесу в июне был предложен новый контракт с двукратным увеличением зарплаты. Действующее соглашение между футболистом и московским клубом рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2016 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июля 2016, 20:02

      Собирается уходить, раз так рано заговорили о новом контракте. Взгляд на Халка сделал Квинси.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 1 июля 2016, 15:50

      А смысл вести переговоры если до конца действующего контракта еще два года?

      0
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ZhenjaSAB 1 июля 2016, 18:18

      Потому что он хочет больше зп. Если не будет, то при малейшей возможности может уйти из клуба.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 июля 2016, 15:44

      Надо продавать Промеса, пока он не заскучал в России. Парень - талантливый, в Европе должен раскрыться по полной.

      -1
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