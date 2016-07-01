Промес: «Пока никаких новостей по новому контракту нет»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассчитывает остаться в столичном клубе, хотя переговоры по продлению контракта идут не очень активно.

«Пока никаких новостей. Этим занимается мой агент, а я не особенно в курсе. Надеюсь, что останусь в «Спартаке», – заявил голландец.

Напомним, Промесу в июне был предложен новый контракт с двукратным увеличением зарплаты. Действующее соглашение между футболистом и московским клубом рассчитано до лета 2018 года.