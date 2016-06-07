Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» пытается удержать Промеса двукратным увеличением зарплаты

    «Спартак» предложил полузащитнику Квинси Промесу увеличение зарплаты в два раза в ходе переговоров о продлении контракта. Об этом рассказал генеральный директор клуба Сергей Родионов.

    «Переговоры с Промесом продолжаются. В настоящее время обсуждается ряд нюансов, касающихся исключительно нашего клуба и игрока. Между тем отмечу, что «Спартак» уже сделал, на мой взгляд, хорошее предложение футболисту, существенно увеличив – в два раза – его зарплату.

    Поэтому не стоит нагнетать обстановку вокруг переговоров с полузащитником голландской сборной. В данном случае имею в виду уважаемых мной и журналистов, и ветеранов «Спартака». Тем более что по возвращении Промеса из отпуска договоренность с ним по всем вопросам, не сомневаюсь, будет достигнута», – сказал Родионов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 01:37

      Там даже Дзюба не захотел играть, чего уж о Промесе говорить...Спартак для него это уже вчерашний день...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 8 июня 2016, 11:21

      Это не Спартак пытается - это Промес потребовал !! -иначе уйдёт .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 8 июня 2016, 09:18

      Если пошли на встречу, значит не все так и плохо. Хотя это только слова(слухи)... А там фиг его знает, как на самом деле продвигаются переговоры и были ли они вообще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2016, 09:09

      вот это только говорит о том что в Спартаке дилетанты если человек просит такую зарплату значит он не собирается играть в команде ему нужны только деньги не будет он рвать жилы ему все будет по боку не хочет играть с такой зарплатой пусть валит в АПЛ там таких куча и он очередной Депай ни чем не лучше

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 8 июня 2016, 07:48

      В два раза-много

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 июня 2016, 07:45

      О чем говорить-ЗАСЛУЖИЛ,

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 8 июня 2016, 03:39

      Вот и хорошо! Ещё бы по трансферам грамотно пробежаться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 июня 2016, 02:14

      Хороший нападающий!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 8 июня 2016, 00:33

      Вот кстати как не похвалить Асхабадзе! Такой контракт с таким футболистом заключил! В 4 раза меньше Кокорина зарабатывал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 7 июня 2016, 22:49

      Это правильно

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11