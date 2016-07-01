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    ЦСКА сыграет пять контрольных матчей

    Стало известно расписание всех контрольных матчей, которые ЦСКА проведет в текущее межсезонье в рамках подготовки к новому сезону. 3 июля команда Леонида Слуцкого проведет встречу с «Енисеем», а 8 июля – с «Долгопрудным». На 11 июля запланирована встреча с «Уфой», 14 июля – с командой Крумкачи (Беларусь), а 17 июня – против тульского «Арсенала».

    Все матчи пройдут в Ватутинках, а начало игр запланировано на 12:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    01.07.2016 13:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +89

      real1806 1 июля 2016, 20:10

      это то что на что в принципе способны игроки сборной России!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 1 июля 2016, 14:17

      Вот это серьезная подготовка. Они б еще с пацанами из соседнего двора зарубились. Вот что еще от них можно требовать, когда чемпионы России с такими командами играют.

      -1
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