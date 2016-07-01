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    Полоз ведет переговоры с «Ростовом» о продлении контракта

    Полузащитник Дмитрий Полоз ведет переговоры с «Ростовом», за который он выступает с 2012 года, о продлении контракта. Кроме этого, у него есть предложения от других команд. Его контракт с клубом истек 30 июня 2016 года.

    «Действительно, у меня закончился контракт. Сейчас ведем переговоры прежде всего с «Ростовом» о продлении. Но есть предложения и от других клубов. Пока сказать больше нечего», – сказал Полоз.

    В прошедшем сезоне футболист сыграл за «Ростов» 30 матчей, в которых забил семь голов и выполнил шесть результативных передач. В составе ростовской команды футболист завоевал Кубок России (2014) и стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны (2016).

    Источник: ТАСС

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    01.07.2016 13:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +208

      Kurp 2 июля 2016, 12:25

      Надо остаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июля 2016, 11:09

      Плохо будет если уйдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 июля 2016, 15:45

      Правильно. С таким тренером грех не работать дальше. Глядишь и до сборной дорастет под опекой такого специалиста

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 июля 2016, 14:53

      Надо оставлять, пацан хороший!!!

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