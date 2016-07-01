Левандовски: «Эта неудача забудется нескоро»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски подвел итоги четвертьфинала Евро-2016 с Португалией, в котором его команда уступила в серии послематчевых пенальти.

«Очень горько, ведь мы проиграли команде, которая совсем немного превзошла нас во владении мячом. И не будем забывать, что во Франции Португалия ни разу не выиграла в основное время, но все равно вышла в полуфинал. Таковы парадоксы футбола. Мы очень старались.

К сожалению, пенальти пробили неудачно и вылетели. Мы были очень близки к успеху, и эта неудача забудется нескоро. Но у нас крепкий характер, и я верю, что мы переживем это горе», – сказал Левандовски.