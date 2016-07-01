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  • Митрофанов: «В «Зените» Халк стал звездой мирового уровня, с точки зрения звездности мы не найдем ему замену»

Митрофанов: «В «Зените» Халк стал звездой мирового уровня, с точки зрения звездности мы не найдем ему замену»

1 июля 2016, 00:32
16

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением об уходе нападающего сине-бело-голубых Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

– Понятно, что играет не один Халка, а вся команда, но понятно и то, что его роль была весома. Существуют вещи, которые вообще трудно подсчитать. Например, увеличение количества болельщиков по подсчетам произошло с 12 до 15 миллионов. «Зенит» остается самой популярной командой страны. Но у нас нет переживаний, что уход Халка как-то негативно повлияет на бренд клуба. Хотя нужно учитывать, что не только Халк многое дал «Зениту», но и «Зениту» ему. Он у нас стал звездой мирового уровня.

– Будете искать нового Халка?

– Нам предстоит найти ему замену. Мы сейчас обсуждаем ряд кандидатур со спортивным департаментом и главным тренером. Наверное, мы не найдем ему замену с точки зрения звездности игрока, но со спортивной точки зрения мы замену ему, конечно, найдет. Удерживать игрока силой было неразумно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Митрофанов Максим
Комментарии (16)
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ZENIT GOAL
1467323438
Чего?"Звездой мирового уровня"?Митрофан,ты что курил?
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ivanthebest
1467323757
Как всегда, неоправданные зеньковские понты...
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Garrincha58
1467323950
митрофанушка простофилюшка больше нечего и сказать вот такие мутаты в Зените занимают посты
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cska-62
1467342554
Халк благодаря"Зениту" стал "звездой"? Бред сивой кобылы! Он в "Порту" стал известен на весь мир как игрок высочайшего класса! И показатели у него там были не хуже, чем в Питере! И чем это в 2008-2012 годах г-н Митрофанов занимался, непонятно... Ну если только репетировал роль Митрофанушки из "Недоросля" Фонвизина? Тогда получилось! Браво! Можно вызывать на бис!
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Виталич
1467344778
своих надо ростить! а не халков покупать..
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Kos77
1467347697
Митрофан такой милый))) Хулька даже в сборную перестал попадать))))
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rubinovyi2
1467351830
Ахаха! Митрофанов жжот!
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андрей андреев
1467355274
На ветке рядом он говорил,что замену нашли ещё зимой
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Zmeu'
1467361390
Короче бегут игроки хорошие из России! Чемпионат превратится в унылое ..овно.А жаль.Это потеря не только для Зенита а вообще для чемпионата.
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