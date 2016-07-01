Митрофанов: «В «Зените» Халк стал звездой мирового уровня, с точки зрения звездности мы не найдем ему замену»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением об уходе нападающего сине-бело-голубых Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

– Понятно, что играет не один Халка, а вся команда, но понятно и то, что его роль была весома. Существуют вещи, которые вообще трудно подсчитать. Например, увеличение количества болельщиков по подсчетам произошло с 12 до 15 миллионов. «Зенит» остается самой популярной командой страны. Но у нас нет переживаний, что уход Халка как-то негативно повлияет на бренд клуба. Хотя нужно учитывать, что не только Халк многое дал «Зениту», но и «Зениту» ему. Он у нас стал звездой мирового уровня.

– Будете искать нового Халка?

– Нам предстоит найти ему замену. Мы сейчас обсуждаем ряд кандидатур со спортивным департаментом и главным тренером. Наверное, мы не найдем ему замену с точки зрения звездности игрока, но со спортивной точки зрения мы замену ему, конечно, найдет. Удерживать игрока силой было неразумно.