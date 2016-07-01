Дель Боске завершил тренерскую карьеру

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске объявил о завершении тренерской карьеры. Напомним, испанский специалист возглавляет национальную команду с 2008 года.

«Я планирую отработать мой контракт со сборной Испании, который действует до 31 июля 2016 года. Без сомнений, я покину команду и завершу тренерскую карьеру. Это случилось бы вне зависимости от результатов Евро-2016. Я покидаю тренерский мостик, но если понадобится моя помощь, то я готов ее оказать», – сказал Дель Боске.

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