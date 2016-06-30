На данный момент для сборной России не запланировано ни одной товарищеской игры

На данный момент для сборной России не запланировано ни одного товарищеского матча в преддверии ЧМ-2018. Об этом сообщили представители в УЕФА.

«УЕФА окажет содействие РФС в поиске соперников – как неевропейских команд (матчи пройдут в дни, выделенные международным календарем для игр сборных), так и европейских (в даты, не предусмотренные календарем)», – заявили в организации.

Отметим, ранее планировалось, что сборная России проведет 10 товарищеских игр, однако теперь они отменены.