Шпрыгин: «Главный аргумент фанатов — они в Европе топовые, растоптали англичан и показали всем пример»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал о последних изменениях в области работы с болельщиками в России.

– Сколько людей из ВОБ было на этом Евро?

– Нами был предоставлен список на две тысячи человек для приобретения ими билетов. У нас было 300 человек в совокупности и самолетом, была особая группа, которая должна была заниматься организацией перформансов. И в наши планы никак не входило, чтобы…

Разговор прерывается звонком телефона. Шпрыгин извиняется и уходит разговаривать. По возвращении разворачивает экран: «Смотри, что прислали». Это ссылка на новость с интервью Виталия Мутко под заголовком «РФС будет разбираться и с ВОБ, и со Шпрыгиным».

– Насчет Виталия Леонтьевича. Вы же наверняка с ним уже разговаривали. О чем говорили?

– Всероссийское объединение болельщиков в своем уме, твердой памяти и здравом рассудке. У нас нет какой-то ложной иллюзии по поводу оценки собственной деятельности на Евро. Но как и тренер проигравшей команды, который должен дать комментарии после провала, так и ВОБ может многое сказать и объяснить что-то подробно. Хотя бы чтобы некоторые вещи не казались настолько черными там, где они белые. Конечно, в том, что произошло, было много негативного. Единственное маленькое оправдание в адрес болельщиков: больше разочаровала все-таки сборная, а не то, что двести человек оттуда живыми вернулись.

– ВОБ существует на деньги партнеров. Недавние события как-то повлияют на финансирование?

– У нас все девять лет существования организации менялись плательщики, и в целом организация имела разное положение, но всегда была стабильность. Я больше переживаю, как сделать так, чтобы через два года по фанатам вообще вопросов не было.

– Госдума недавно приняла новый закон об обязательном определении личности фанатов на стадионах и создании черных списков.

– За это нужно сказать спасибо тем двумстам человек, которые были в марсельском порту, – они стали последней каплей ужесточения. Но обычных болельщиков это не коснется. Идентификация не будет работать как документ, который надо везде показывать. Это просто будет более удобная система. Ты регистрируешься, получаешь ID, а дальше можешь к турникету подойти, гаджет поднести – деньги оперативно списались. Как с банковской картой. Только тут ты себя как болельщик идентифицировал. Такая система уже действовала в Сочи в 2014-м.

Если болельщики недавно считались конструктивной позитивной силой и с ними вели диалог, то теперь, когда половина задержанных – это фан-клубы и представители клубов по работе с болельщиками, будет потрачено немало времени и усилий и пройдено немало инстанций, прежде чем обратно вернется прошлое отношение. Сейчас, в ближайшие месяцы, болельщики будут восприниматься как исчадие ада.

– Этот закон окажет реальную помощь?

– Нет, не окажет. Он добавит комфорта маркетинговым службам. Лишь неотвратимость наказания способна остановить нарушение. Когда Москву снабдили камерами, значительно сократилось число нарушений, и даже самый отъявленный мазохист едет со средней скоростью потока, потому что не хочет вечером получать СМС со штрафами. Так и на стадионе. Можно прописать любое наказание – вплоть до смертной казни, но если человек почувствовал безнаказанность, как в Марселе, – то все.

В ближайшие два года в России начнется новая футбольная эра. Когда будут построены новые суперсовременные стадионы по всей стране, это изменит посещаемость. А чемпионат мира всколыхнет интерес к России, и мнение о ней изменится. Тогда и публика появится другая. Все говорят, что фанаты плохие. Но фанаты – это пока единственные, кто ходит на полупустые обветшалые трибуны. Единственные, кто ездит и поддерживает. Допустим, у «Спартака» фанатская трибуна за воротами вся распродана. Сделайте отличные стадионы – и на них начнут по-другому болеть. Фанатизм какой-то всегда останется, но он приобретет спокойные рамки. Что касается околофутбола, то он в Москве и Питере и так давно загнан и головы не высовывает.

Хотя со стороны фанатов все эти мои аргументы вторичны, а номер один – это то, что они теперь в Европе топовые: приехали и растоптали англичан. И показали всем пример. Тут же, чтоб не отстать, поляки начали сталкиваться с североирландцами, немцы – с украинцами. Грубо говоря, чемпионат еще не закончился, а эти ребята уже вернулись домой чемпионами по «хулиганизму».

– Это разве то звание, которым можно гордиться?

– Тем, кто внутри этого находится, наверное, да.