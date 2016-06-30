Завтра Кержаков станет свободным агентом

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что сегодня контракт Александра Кержакова действует последний день.

«Пока могу прокомментировать только то, что сегодня у него заканчивается контракт с «Зенитом» и одновременно истекает срок аренды в «Цюрихе». Но при этом не завершаются сборы команды. Общение идет в ежедневном режиме, но решение мы с тренером примем по окончании сборов. Луческу определится, насколько ему нужен Кержаков, в каком качестве он его видит и так далее. Сопоставим эту информацию с финансовыми и прочими аспектами и примем окончательное решение», — заключил Митрофанов.