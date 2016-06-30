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Завтра Кержаков станет свободным агентом

30 июня 2016, 14:16
23

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что сегодня контракт Александра Кержакова действует последний день.

«Пока могу прокомментировать только то, что сегодня у него заканчивается контракт с «Зенитом» и одновременно истекает срок аренды в «Цюрихе». Но при этом не завершаются сборы команды. Общение идет в ежедневном режиме, но решение мы с тренером примем по окончании сборов. Луческу определится, насколько ему нужен Кержаков, в каком качестве он его видит и так далее. Сопоставим эту информацию с финансовыми и прочими аспектами и примем окончательное решение», — заключил Митрофанов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Зенит Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (23)
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Jack24
1467285626
в фнл его, молодежь учить
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Legioner-05
1467286373
В Кубань бы его,может помочь
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a-rakhmatov
1467287141
В Динамо или Торпедо пусть эти команды поможет вытянуть в РФПЛ )))
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Vasilii1958
1467287653
Пенсионер на отдых иди игруля распиаренный миллером и всеми остольными вдовесок к малофееву
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cska-62
1467293383
Рано вы все Александра списываете... Он и у Капелло полезно в сборной играл, оттягивая на себя защитников... Футбол - это командная игра, а не только количество забитых мячей кем-либо! Тот же Дзюба в матче с англичанами очень полезно играл, большинство мячей в воздухе выиграл и сделал скидки партнёрам... Ну а партнёры... пшик... Подвели... Но это вовсе не значит, что виноват Артём... Он на удивление очень качественно сыграл с англичанами!
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regbiN
1467293849
Лучше уж в Ростов , лига чемпионов, а бердыева он как раз может и заиграть как надо
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bumer_moscow
1467297616
Может в локо вместо шкулетича.
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Саня БУБА
1467299775
....та саня может сейчас в любой клуб рпфл сосвататься!!!!....уровень свой наши нападающие показали неделю назад....а если разницы нет, зачем платить больше???
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Заря
1467305638
Вот бы нам его в Томь, была бы бомба!!
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iuda
1473061573
А послезавтра с вещами к Аршавину в Казахстан
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