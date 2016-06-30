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Шпрыгин: «Русские фанаты — лучшие в мире по околофутболу»

30 июня 2016, 12:12
5

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин пролил свет на подробности задержания российских фанатов во Франции на чемпионате Европы 2016 года.

– Ваше мнение о столкновениях фанатов в Марселе и Лилле?

– Это надо оценивать как печальные, негативные события для страны-организатора с точки зрения безопасности. А вот действия фанатов на стадионе ВОБ на следующий же день осудил. Если бы не было на матче файеров и забега на англичан, то вообще по поводу событий, которые произошли в порту, к российской стороне претензий не было бы. Они [французские власти] разбирались бы сами, как допустили драку двух групп. То, что по всему миру были растиражированы кадры с беспорядками на стадионе, и то, что нескольких англичан потом очень сильно побили, конечно, вызвало глобальное расследование. А кого им ловить? Ты же не будешь подходить к каждому русскому в городе. Зато вот стоят два автобуса – можно к ним прийти и особо напрягаться не надо.

– Считается, что сейчас английские фанаты в очень плохой форме – и в организационной, и в физической. Это действительно так?

– Сегодня английские фанаты уже не те, от которых в 80-е вся Европа дрожала. По количеству аудитории они по-прежнему все те же англичане. То, как они веселятся в баре, поют песни, являются атмосферой большого турнира. Но из тех, кто именно дерется, многие по разным причинам не приехали. Да многих уже, наверное, и не осталось. Когда дошло дело до драки в порту, люди выражали удивление, как двести наших человек тысячи англичан разогнали.

– Кто лучшие фанаты в мире сейчас?

– По околофутболу, получается, что русские. По уровню перформанса нам пока далеко до лидеров, но, по крайней мере, Россия – это уже не Средневековье.

– Недавно вы сказали, что в Марселе будет около 15 тысяч российских фанатов. Какая часть из них приехала именно за околофутбольным движем?

– Один процент.

– Большинство из тех, кто участвовал в боях со стороны России, это кто – подготовленные бойцы или случайные люди, которым сорвало башню?

– Есть такой известный в фанатизме персонаж – Максим Коротин, кличка Рабик. В прошлом – фанат ЦСКА, а сейчас – блогер-путешественник. И он назвал состав русской группы, которая участвовала в событиях в порту, «шапито». Потому что там нет [околофутбольных бойцовских] топ-составов «Спартака», ЦСКА, «Зенита». Там просто собралась разнообразнейшая солянка со всей страны. Многие пришли такие же, как англичане, – пузом с сединой тряхнуть или 90-е вспомнить. Марсель, Евро, Россия, англичане – все вместе это сорвало им бак. Более того, с точки зрения безопасности для таких людей Марсель – сладчайшее место. Там можно натворить что угодно и спокойно уехать. Я разговаривал с ребятами-околофутбольщиками, они говорят: «Сань, мы не понимаем, как такое возможно в Германии, допустим, где вы только собираетесь группой больше 15 человек и тут же подъезжает полиция и начинает документы проверять».

Зато в Марселе есть злой прокурор, который именно нашим троим арестованным запретил звонки по телефону. Именно им он создает неприятные условия, именно он лично контролирует их пребывание (речь о троих задержанных – Алексее Ерунове, Николае Морозове, Сергее Горбачеве, которые 16 июня были приговорены судом Марселя к разным тюремным срокам за участие в беспорядках. – Ред.). Единственное, что меня сейчас связывает с темой Евро, – это вопрос наших ребят. Мы будем делать все, чтобы они вернулись на родину.

– Есть фото с их участием в беспорядках. Это достаточное основание для задержания?

– Там был один пьяный, который махал «розочкой». Ему дали три месяца условно и отпустили. А наших взяли только потому, что на фото они идут наклоненные со скоростью 6 км/ч, это значит, что они пришли с агрессией. Год, полтора, два – всем. Даже не было видео, где они полицейского бьют или бутылками кидаются. Все, что на них смогли найти, – это то, что они идут в толпе.

– Все трое имеют тесные связи с фанатами. Это совпадение?

– Как мне сказали, французам русские полицейские подсказывали.

– Вы как-то поддерживаете сейчас с ними связь?

– Я созвонился с родными и ребят, и у каждого из них есть близкие друзья, которые все координируют. Плюс я буду встречаться с людьми в разных кабинетах, где принимаются конкретные решения, и буду там просить посмотреть на них не с точки зрения болельщиков, а с точки зрения трех невинно осужденных российских граждан..

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (5)
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андрей андреев
1467278559
Как только наши уехали,сразу стало тихо.Хотя оставались и Англичане и Хорваты.Дурную славу о себе оставили и сборная и фанаты.Нашёл чем хвастаться,драками.Лучше бы книжку сел почитал
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Hren
1467279628
Есть чем гордиться ?
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narkozanos
1467282468
Там видно,на видосе одном,что у наших татуировки на ногах жёсткие -и это обычные люди?
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Виталий1
1467285784
Оказывается в их фанатском обезьяннике существуют критерии "лучший-худший"! Интересно, по каким показателям в их замкнутом мирке присуждается звание "лучший дебил"?
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талхк
1467308944
то,что мы лучшие в околофутболе известно лет 10 уже всему миру, что неоднократно доказывала ярка,гс,гф,юнион,мх. ждем 2018й, посмотрим какие смелые будут те же англичане и поляки, т.к они станут главными целями наших хулсов.
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