Президент «Лиона»: «Мы сдержим свое обещание отпустить Умтити в «Барселону»

В ближайшее время защитник «Лиона» Самуэль Умтити станет игроком «Барселоны». Это подтвердил президент французского клуба Жан-Мишель Олас.

«Этот трансфер может состояться в самое ближайшее время. Мы уже договорились, что Умтити станет игроком «Барселоны».

Мы обещали игроку этот трансфер и сдержим слово. Когда-то мы так же отпустили Бензема в «Реал».

Сейчас Самуэль находится в сборной и целиком сосредоточен на чемпионате Европы. Если после окончания Евро все стороны подтвердят согласие, то трансфер, вероятно, состоится», – сказал Олас.