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  • Алвес: «Леброн Джеймс повлиял на мое решение перейти в «Ювентус»

Алвес: «Леброн Джеймс повлиял на мое решение перейти в «Ювентус»

29 июня 2016, 19:00
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Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, что на его решение перейти в туринский клуб из «Барселоны» повлияла карьера баскетболиста Леброна Джеймса.

«Я преклоняюсь перед Леброном Джеймсом, потому что он постоянно переосмысливает свою карьеру и никогда не почивает на лаврах, стремясь к новым вызовам и триумфам.

Уйдя из «Майами», где у него была хорошая карьера, он с успехом вернулся, открыв себя заново. Это решение повлияло на мой выбор переехать в другую страну, познакомиться с новыми одноклубниками и испытать на себе другой тип футбола», – сказал Алвес.

В «Ювентусе» Алвес выбрал номер 23, потому что под этим же номером выступает Джеймс.

Источник: ФК «Ювентус»
Италия. Серия А Ювентус Алвес Дани
Комментарии (1)
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АртурZaСМ
1467219343
23 номер в мире спорта всегда будет за Майклом Джорданом , а потом уже за всеми остальными - Бекхэмом, Леброном и т.д.

А Дани молодец! глаза всегда горят, от стартового свистка и до финального, в 20 лет и в 32...
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