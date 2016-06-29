Алвес: «Леброн Джеймс повлиял на мое решение перейти в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, что на его решение перейти в туринский клуб из «Барселоны» повлияла карьера баскетболиста Леброна Джеймса.
«Я преклоняюсь перед Леброном Джеймсом, потому что он постоянно переосмысливает свою карьеру и никогда не почивает на лаврах, стремясь к новым вызовам и триумфам.
Уйдя из «Майами», где у него была хорошая карьера, он с успехом вернулся, открыв себя заново. Это решение повлияло на мой выбор переехать в другую страну, познакомиться с новыми одноклубниками и испытать на себе другой тип футбола», – сказал Алвес.
В «Ювентусе» Алвес выбрал номер 23, потому что под этим же номером выступает Джеймс.
Источник: ФК «Ювентус»
А Дани молодец! глаза всегда горят, от стартового свистка и до финального, в 20 лет и в 32...