Алвес: «Леброн Джеймс повлиял на мое решение перейти в «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, что на его решение перейти в туринский клуб из «Барселоны» повлияла карьера баскетболиста Леброна Джеймса.

«Я преклоняюсь перед Леброном Джеймсом, потому что он постоянно переосмысливает свою карьеру и никогда не почивает на лаврах, стремясь к новым вызовам и триумфам.

Уйдя из «Майами», где у него была хорошая карьера, он с успехом вернулся, открыв себя заново. Это решение повлияло на мой выбор переехать в другую страну, познакомиться с новыми одноклубниками и испытать на себе другой тип футбола», – сказал Алвес.

В «Ювентусе» Алвес выбрал номер 23, потому что под этим же номером выступает Джеймс.