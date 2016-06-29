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Михалик: «Мог перейти в «Легию», но остаюсь в «Локомотиве»

29 июня 2016, 15:17
6

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением о продлении контракта с московским клубом.

«Когда переходил в «Локомотив» из киевского «Динамо», я подписал контракт по схеме «3+1». Если я играю определенное количество матчей, то контракт автоматически продлевается. Так и произошло.

О финансовой стороне разговора вообще не было. Конкретных предложений в это межсезонье также не было. Все на уровне разговоров. Реально я мог перейти в польскую «Легию» еще зимой, но в последний момент трансфер сорвался. Так как поляки не продали футболиста, чье место я должен был занять», – сказал Михалик.

Источник: Matchday.ua
Россия. Премьер-лига Локомотив Легия Михалик Тарас
Комментарии (6)
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srg38
1467204020
Лучше бы ты уже перешел куда нибудь и побыстрее
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ManUtd-Volgograd
1467204888
Писали же что продают этот кусок говна
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ManUtd-Volgograd
1467204945
Дюрицу отпустили, бездарей всяких оставляют, типа михалика и логашова И как Черевченко после такой кадровой политики за места в еврокубках бороться???
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LokoBars
1467215363
свой "паспортист" Тарасов есть, этого лучше бы сплавили..
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LokoGoGo
1467226395
всё ок. Нам Михалик необходим.
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mdu86
1467279518
Вот она где собака порылась!
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