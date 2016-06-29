Михалик: «Мог перейти в «Легию», но остаюсь в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик поделился мнением о продлении контракта с московским клубом.

«Когда переходил в «Локомотив» из киевского «Динамо», я подписал контракт по схеме «3+1». Если я играю определенное количество матчей, то контракт автоматически продлевается. Так и произошло.

О финансовой стороне разговора вообще не было. Конкретных предложений в это межсезонье также не было. Все на уровне разговоров. Реально я мог перейти в польскую «Легию» еще зимой, но в последний момент трансфер сорвался. Так как поляки не продали футболиста, чье место я должен был занять», – сказал Михалик.