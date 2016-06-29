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  • Тяжелоатлетка Каширина обвинила игроков сборной России в отсутствии патриотизма

Тяжелоатлетка Каширина обвинила игроков сборной России в отсутствии патриотизма

29 июня 2016, 11:10
19

Многократная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина обрушилась с критикой в адрес футболистов сборной России по футболу из-за провала на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе и покинули турнир.

«Получают много, толку мало. Футболистам платят какие-то нереальные суммы, они проигрывают и спокойно говорят: «Ну, вылетели, ничего страшного, значит, это наш максимум». Медалей не приносят, а по контрактам там бешеные суммы платят. Я, если их увидела бы, могла бы в лицо сказать: «Зачем такой футбол, если не умеют играть?» Я думаю перейти в футбол. Я тоже умею по полю ходить. Они даже не переживают, они отдыхать едут. Проигрываем чемпионат мира или Олимпиаду — мы страдаем, мы переживаем, потому что проиграли, не принесли золото стране. Получается, у них нет патриотизма», — приводит «360 Подмосковье» слова спортсменки.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (19)
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Red-White Sakhalin
1467189768
Так она все по теме сказала.. Молодец..!!!
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арейская
1467190661
Так оно и есть...
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Andrew01
1467191094
её в тренерский штаб сборной надо, вылетели с евро - отдыхать бы поехали в больничку, брови и носы лечить)))))))))))))
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ДЖУZ
1467191550
дело в том что некоторые сами болелы твари ещё те, когда этот чемпионат ещё не начался,нормальные декватные болелы критиковали этот состав и отписывались что этим составом ничего не светит, что Слуцский не тренер, так после этого столько накидывалось умников, типа это лучшие что есть. Получили от лучшего))), позор стране где 150 000 000 живет не можем 20 футболистов сделать
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Protosser
1467198652
О, она ж им и навалять может, наверное... Главным тренером ее поставить! "Газмяяяс! Газмяс-Газмяс-Газмяяяяяяс!" ©
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fakel-vrn
1467200720
их слуцкий отбирал.... почему про него все молчат...
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nemolod
1467201362
Только наша женщина способна сдвинуть наших мужиков с места и вдохновить их на результат (многие женатые со мной согласятся)! Не зря ведь Некрасов в своей поэме это запечатлел!
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ZhenjaSAB
1467202489
А теперь угости их "блинами"!
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Nesterenko
1467207173
И действительно. Почему игроки сборной России и руководство РФС считает, что "это наш уровень". Сборная Исландии бес всякого " нашего уровня" вышла в 1/4, просто показав характер и желание выиграть. Подозреваю, что игроки России специально слили Капелло плохой игрой, потому что итальянец очень строгий, что нашим супер игрокам (в частности Дзюбе) не нравится. Потом назначив Слуцкого, наши игроки при мертвой игре вышли на ЕВРО благодаря эмоциональному подъему (веселье в коллективе, шуточки, нет строгости). Ну а перед ЕВРО и вовсе полностью расслабились, что и привело к позору. Поражения нашей сборной бывали разные, но такое убожество вспомнить я не могу...
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Qigong
1467217095
Таня высказалась по поводу всех мудако.в что сидят в рфс. какой нахрен лимит ? проебал.и что смогли, гандон.ы штопанные...
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