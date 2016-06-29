Тяжелоатлетка Каширина обвинила игроков сборной России в отсутствии патриотизма

Многократная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина обрушилась с критикой в адрес футболистов сборной России по футболу из-за провала на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе и покинули турнир.

«Получают много, толку мало. Футболистам платят какие-то нереальные суммы, они проигрывают и спокойно говорят: «Ну, вылетели, ничего страшного, значит, это наш максимум». Медалей не приносят, а по контрактам там бешеные суммы платят. Я, если их увидела бы, могла бы в лицо сказать: «Зачем такой футбол, если не умеют играть?» Я думаю перейти в футбол. Я тоже умею по полю ходить. Они даже не переживают, они отдыхать едут. Проигрываем чемпионат мира или Олимпиаду — мы страдаем, мы переживаем, потому что проиграли, не принесли золото стране. Получается, у них нет патриотизма», — приводит «360 Подмосковье» слова спортсменки.