Семин предложил кандидатуру Газзаева на должность наставника сборной

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал имя наиболее подходящего наставника для национальной команды.

«Слуцкий успешно прошел со сборной сложный отборочный этап к чемпионату Европы – и по игре, и по результату. И мы должны сказать ему спасибо: участвуя в Евро, мы, а главное, футболисты собственными глазами увидели, на себе прочувствовали, по какому пути идти дальше. Считаю, что сборной нужен освобожденный, обязательно российский, обязательно опытный специалист, который имел бы свежий взгляд на формирование команды, на игроков.



Назвать фамилию? Валерий Газзаев. Он человек самостоятельный, абсолютно независимый в своих решениях, умеющий отстаивать собственное мнение. И опыта ему не занимать, один только выигрыш ЦСКА Кубка УЕФА при минимальном бюджете о многом говорит», — сказал специалист.

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