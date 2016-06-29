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  • Семин предложил кандидатуру Газзаева на должность наставника сборной

Семин предложил кандидатуру Газзаева на должность наставника сборной

29 июня 2016, 06:12
24

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал имя наиболее подходящего наставника для национальной команды.

«Слуцкий успешно прошел со сборной сложный отборочный этап к чемпионату Европы – и по игре, и по результату. И мы должны сказать ему спасибо: участвуя в Евро, мы, а главное, футболисты собственными глазами увидели, на себе прочувствовали, по какому пути идти дальше. Считаю, что сборной нужен освобожденный, обязательно российский, обязательно опытный специалист, который имел бы свежий взгляд на формирование команды, на игроков.

Назвать фамилию? Валерий Газзаев. Он человек самостоятельный, абсолютно независимый в своих решениях, умеющий отстаивать собственное мнение. И опыта ему не занимать, один только выигрыш ЦСКА Кубка УЕФА при минимальном бюджете о многом говорит», — сказал специалист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Семин Юрий
Комментарии (24)
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Vasilii1958
1467170967
А гозаев предложит кандидатуру семина два клоуна
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Obojaemiy
1467171410
и ничего не поменяется... теже кони дохлые и старые в защите будут...
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sargassov
1467174260
Этой сборной все равно кто ее тренерует
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ДСА
1467177235
Газзаев уже квалификацию потерял.
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Adekvat07
1467177765
газзаев ноль, только трепаться может, и то несет несусветную чушь по типу укропа и т.д.
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iuda
1467178989
Поставил бутылку хорошего вина, ну как другана не поддержать
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Den Bull
1467179167
Выбор то хорош,но где взять игроков?)
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yorgenbarenz
1467179755
Сёмин был нетрезв...Простим ему.
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RedWhiteFans2
1467180608
Не вариант. Только курбан.
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a-rakhmatov
1467184815
Газзаев является тренером совковой формации, нужен тренер который проявил себя в настоящее время.....это тренеры Ростова и Краснодара
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