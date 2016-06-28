Нигматуллин: «Исландцы – не зажравшиеся миллионеры. Они могут выиграть французов»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин верит в продолжение успешного выступления сборной Исландии на Евро-2016.

«Со сборной России мое внимание полностью переключилось на команду Исландии. Вчера в матче с Англией я болел за них, как за наших. Мы увидели, что значит играть с душой, когда за тебя болеет 98% страны. Исландцы влюбили в себя весь футбольный мир — это не зажравшиеся миллионеры. Очень показательный момент был после матча, когда игроки подошли к трибуне с болельщиками.

Почему сборная России не смогла так же? Исландцы играют с голодными глазами, да так, что дух захватывает. Секрет их успеха в том, что они играют все как один. Девиз сборной России «Один за всех, все за одного» прекрасно работает на примере Исландии. Этот успех не случаен, на одних морально-волевых невозможно так побеждать. Среди исландцев есть игроки высокого уровня, которые выступают в сильных европейских чемпионатах. Главные тренеры сборной Исландии смогли создать хорошую команду. Стоит отметить прекрасную физическую форму футболистов, за что спасибо тренеру по физической подготовке.

Что касается предстоящего матча с французами, то я верю, что Исландия сможет победить. Франция — сильная команда, с Антуаном Гризманном в составе, но она пока не сильно впечатляет. Есть проблемы в игре, что мы увидели в матче с ирландцами. Поэтому во встрече Франция – Исландия шансы 50 на 50», – сказал Нигматуллин.