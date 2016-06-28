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  • Нигматуллин: «Исландцы – не зажравшиеся миллионеры. Они могут выиграть французов»

Нигматуллин: «Исландцы – не зажравшиеся миллионеры. Они могут выиграть французов»

28 июня 2016, 16:26
9

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин верит в продолжение успешного выступления сборной Исландии на Евро-2016.

«Со сборной России мое внимание полностью переключилось на команду Исландии. Вчера в матче с Англией я болел за них, как за наших. Мы увидели, что значит играть с душой, когда за тебя болеет 98% страны. Исландцы влюбили в себя весь футбольный мир — это не зажравшиеся миллионеры. Очень показательный момент был после матча, когда игроки подошли к трибуне с болельщиками.

Почему сборная России не смогла так же? Исландцы играют с голодными глазами, да так, что дух захватывает. Секрет их успеха в том, что они играют все как один. Девиз сборной России «Один за всех, все за одного» прекрасно работает на примере Исландии. Этот успех не случаен, на одних морально-волевых невозможно так побеждать. Среди исландцев есть игроки высокого уровня, которые выступают в сильных европейских чемпионатах. Главные тренеры сборной Исландии смогли создать хорошую команду. Стоит отметить прекрасную физическую форму футболистов, за что спасибо тренеру по физической подготовке.

Что касается предстоящего матча с французами, то я верю, что Исландия сможет победить. Франция — сильная команда, с Антуаном Гризманном в составе, но она пока не сильно впечатляет. Есть проблемы в игре, что мы увидели в матче с ирландцами. Поэтому во встрече Франция – Исландия шансы 50 на 50», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Исландия Нигматуллин Руслан
Комментарии (9)
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Pro100Kid
1467121792
Финансовое благополучие почему-то влияет только на игроков сборной России, к сожалению. Хорваты,у которых вся основа играет в топ клубах,почему-то отдают себя полностью игре за свою страну. И игроки других стран тоже. Исландцы,конечно,молодцы,но у Франции мотивация будет не ниже,а мастерства побольше.
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Serjik78
1467124768
Будет очень забавно, если Исландия повторит путь Греции и выиграет ЧЕ ;)
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Apocalypse
1467124774
Вот только, к сожалению, не будет того состава с Англией на игре с Французами. Карточек много.
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Андрей Ермошин
1467144702
Исландии все по силам, в т.ч. и одолеть Францию, главное чтобы игроки в это верили. Что касается желтых карточек, то они сгорают после 1\4, если я не ошибаюсь, матч с Французами пропустит один игрок, но его есть кем заменить, что показал сумасшедший матч с Англией.
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Drapik
1467147722
На ЧМ-2002 тоже играли зажравшиеся миллионеры?
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