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  • Ткачев: «Мне без разницы, где играть в «Крыльях», пусть решает тренер»

Ткачев: «Мне без разницы, где играть в «Крыльях», пусть решает тренер»

28 июня 2016, 13:05
2

Новичок «Крылья Советов» полузащитник Сергей Ткачев отметил, что он готов проявить себя в самарском клубе на любой позиции.

«Отдыхал в отпуске, и сказали, что есть вариант уйти в аренду в «Крылья». Поэтому особо не размышлял, рад вернуться в Самару, готов показывать свой лучший футбол. Надеюсь, у меня получится принести клубу пользу. С хорошим настроением приступаю к работе. Здесь все узнаваемо: повара те же, доктора те же, да и ребята некоторые остались здесь, с которыми я хорошо знаком. Рад снова видеть Цаллагова и Таранова.

Был эксперимент с отправкой меня на позицию флангового защитника, но он провалился. В атаке могу сыграть и слева, и справа, и под нападающим. Мне без разницы, где играть, пусть решает тренер. Хорошая атмосфера в команде. Хочу пожелать себе, ребятам и болельщикам удачи в новом сезоне. Думаю, сезон будет очень интересный. Постараемся добыть как можно больше побед. Хочу игрокам пожелать избежать травм, потому что они нам вообще не нужны, чтобы мы были едины на протяжении всего сезона и у нас всe было хорошо»,– заявил Ткачев.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ткачев Сергей
Комментарии (2)
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yorgenbarenz
1467132426
Главное-повара знакомые.
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-Olezhek-
1467176615
главное что б играл и помогал команде
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