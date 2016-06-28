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Мартино останется у руля сборной Аргентины

28 июня 2016, 10:14
1

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино продолжит работу на своем посту, сообщила пресс-службы ассоциации футбола Аргентины. В ближайшее время он будет руководить олимпийской сборной страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что недавно появилась информация о возможном уходе Мартино со своего поста. Причиной для этого послужило неудачное выступление на Кубке Америки-2016 – «альбиселесте» проиграла в финале сборной Чили.

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Трансферы Аргентина Мартино Херардо
Комментарии (1)
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alexfor
1467128722
плохо. физрук он.
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