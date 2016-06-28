Лева впечатлила сборная Италии

Матч будет очень непростым. Здесь будет сражение мастерства игроков и домашние заготовки... Этот матч должен быть финальным...
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что сборная Италии производит на него впечатление на Евро-2016.
«Испанцы явно были уставшими. Это помешало им показать быструю комбинационную игру. Но в этом есть и заслуга итальянцев. Италия умеет лишать соперника свободных зон, плюс она сильна в индивидуальной борьбе. Игра сборной Италии производит сильное впечатление», – приводит Fokus слова Лева.
Напомним, что четвертьфинальный матч между сборными Германии и Италии пройдет 2 июля.