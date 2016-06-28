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    Лева впечатлила сборная Италии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признался, что сборная Италии производит на него впечатление на Евро-2016.

    «Испанцы явно были уставшими. Это помешало им показать быструю комбинационную игру. Но в этом есть и заслуга итальянцев. Италия умеет лишать соперника свободных зон, плюс она сильна в индивидуальной борьбе. Игра сборной Италии производит сильное впечатление», – приводит Fokus слова Лева.

    Напомним, что четвертьфинальный матч между сборными Германии и Италии пройдет 2 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.06.2016 08:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +412

      Eds 29 июня 2016, 20:22

      Матч будет очень непростым. Здесь будет сражение мастерства игроков и домашние заготовки... Этот матч должен быть финальным...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 28 июня 2016, 14:57

      Что Лев будет чесать в этот раз когда Италия будет Германию выигрывать?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 июня 2016, 12:45

      не только Лева, итальянцы всех впечатлили!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 июня 2016, 10:47

      Все норм.Германия чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 28 июня 2016, 09:16

      Товарищ выпускающий редактор! Как всё-таки правильно читать - Лева или Лёва?
      Это же не трудно дотянуться до буквы Ё!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gor77 28 июня 2016, 10:47

      Он с телефона китайского пишет.У меня тоже проблема"ё"написать)))

      2
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