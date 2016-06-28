Шюррле сменит Мхитаряна в «Боруссии»

Полузащитник «Вольфсбурга» Андре Шюррле готов сменить команду перед стартом следующего сезона. Наиболее вероятным местом продолжения его карьеры является дортмундская «Боруссия». Стороны уже ведут переговоры, но больше никаких подробностей не сообщается. Сам Шюррле отказывается комментировать эту информацию.

«Я не хочу ничего говорить на этот счет», – заявил Шюррле.

В составе «Боруссии» он призван заменить полузащитника Генриха Мхитаряна, в услугах которого заинтересован «Манчестер Юнайтед».