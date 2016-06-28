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    Алексей Ионов: «Почему «Зенит» не возвращает Ионова?»

    Сергей Ионов уверен, что его сын Алексей мог бы продолжить карьеру в «Зените», чьим воспитанником он является. Напомним, после вылета «Динамо» в ФНЛ по итогам прошлого сезона, Алексей перебрался в ЦСКА.

    «Была ли моральная преграда переходить в клуб-конкурент родного «Зенита»? Я бы поставил вопрос иначе. Все прекрасно знают, что «Динамо» вылетело в ФНЛ. Тогда у меня вопрос к «Зениту» и к их руководству. И Шейнин, и Стрепетов, и все-все-все говорят, что нужно «Зениту» возвращать своих воспитанников в родной клуб.

    Так что ж «Зенит» не возвращает Ионова? Что ж в том году все было хорошо, а как дело дошло до конкретики перехода в «Зенит», все – в кусты. Почему так? Тем более все понимают, что трансферное окно открыто, «Динамо» вылетело ФНЛ.

    Позвонили бы мне, Леше. Спросили бы: «Леш, мы может начинать переговоры с «Динамо» о твоем возвращении в «Зенит». Получаем ответ и переходим к переговорам», – считает Ионов-старший.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.06.2016 06:20
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 июня 2016, 13:51

      Его надо Бердыеву в Ростов отдать....он из него слепит нормального игрока за один сезон

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 28 июня 2016, 21:12

      потому что Зениту нужны свои воспитанники, а не это пьяное и неблагодарное быдло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 28 июня 2016, 17:25

      Зачем им мертвые в команде

      0
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 28 июня 2016, 16:31

      алёшенька

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 июня 2016, 13:38

      не надо косячить было в Питере...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 июня 2016, 13:24

      В Зените и без Ионова бездарей -пустышек немало наберётся

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 28 июня 2016, 12:45

      папочкин сыночек - Алешка ..тьфу бл

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 28 июня 2016, 12:22

      Анжи, мусор, кони.... Засланный казачок.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 июня 2016, 12:16

      Да писец, а не РПЛ, сначала лимит по жестче сделали, теперь в этот Зенит игрочишки готовы на коленях приползти лишь бы взяли ..... цирк и клоунада.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 июня 2016, 12:10

      Надо было вернуть.

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