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    «Динамо» объявило о переходе Ионова в ЦСКА на правах аренды

    Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов проведет сезон-2016/17 в ЦСКА на правах аренды.

    «В пятницу, 24 июня, футбольный клуб «Динамо-Москва» достиг соглашения с московскими армейцами о переходе полузащитника Алексея Ионова на правах аренды.

    Полузащитник будет выступать за красно-синих до окончания сезона – 2016/17», – сказано в объявлении на официальном сайте «Динамо».

    В минувшем сезоне РФПЛ Ионов сыграл за «Динамо» 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    24.06.2016 20:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 25 июня 2016, 00:54

      Странный выбор, похоже очередной иностранец в защиту на подходе, вот и Ткачева отдали в КС.

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 25 июня 2016, 00:20

      бухаря на коня потянуло . хотя мусорам клялся что не бросит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +124

      z89 24 июня 2016, 23:12

      он вроде обещал динам.болельщикам, что не уйдет, а тут "я даже не раздумывал".

      2
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 24 июня 2016, 22:31

      Портал WhoScored.com опубликовал символическую сборную игроков с худшим рейтингом по итогам группового этапа Евро-2016.
      В списке нашлось место сразу 5 футболистам сборной России. Это защитники Сергей Игнашевич и Игорь Смольников, полузащитник Александр Головин и нападающие Федор Смолов и Александр Кокорин.
      Полностью список выглядит следующим образом: Джо Харт (Англия) — Игорь Смольников, Сергей Игнашевич (оба — Россия), Мартин Хинтереггер (Австрия), Душан Свенто (Словакия) — Александр Головин (Россия), Виктор Коваленко (Украина), Огузхан Озьякуп (Турция) — Александр Кокорин, Федор Смолов (оба — Россия), Роман Зозуля (Украина).

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra > Alexx22 25 июня 2016, 03:00

      Хоть где-то первые.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 24 июня 2016, 21:02

      Какой сукой Ионов еще не был? Армейской, да.

      5
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      Рейтинг: +90

      greck > 18JG 24 июня 2016, 21:07

      Он профессиональный футболист, и играет там где платят, я думаю на его месте ты тоже поступал бы так же, иначе ты просто ...

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG > greck 24 июня 2016, 21:11

      Он на своем месте, я - на своем, слава Богу.

      3
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      Рейтинг: +127

      талхк > greck 24 июня 2016, 21:17

      а,ну значит ты себя позиционируешь с продажной шлюхой? где предложат больше,побежишь туда?

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      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > 24 июня 2016, 21:18

      Комментарий удален.

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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > orlovcar 24 июня 2016, 21:23

      Его тебе всегда благородно отдают)

      3
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