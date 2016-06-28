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    ФА приняла отставку Ходжсона

    Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление по поводу вылета сборной с Евро-2016 после поражения в матче 1/8 финала против команды Исландии. Напомним, главный тренер англичан Рой Ходжсон подал в отставку.

    «Как и вся нация, мы разочарованы сегодняшним поражением, после которого наше выступление на Евро преждевременно закончилось. Мы очень надеялись, что сборная дойдет до последних стадий турнира, но наши ожидания не оправдались, как и ожидания страны.

    Мы поддерживаем решение Роя Ходжсона уйти в отставку и в ближайшее время обсудим наши дальнейшие действия.

    А пока мы поздравляем Исландию с выходом в четвертьфинал и желаем им удачи в матче с Францией на выходных.

    И последнее. Искренне благодарим тех фанатов, которые поддерживали команду на стадионе, а также тех, кто болел за нее дома», – сказано в заявлении ФА.

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    Источник: BBC

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    28.06.2016 01:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 июня 2016, 06:43

      Просто позор.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 28 июня 2016, 03:15

      Жесть )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июня 2016, 02:04

      ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 28 июня 2016, 01:57

      Еще бы не приняли. И так хотели избавиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 28 июня 2016, 01:34

      как можно поддерживать недокоманду,?Кейн вообще тупое существо ----играл один походу звезда дуло ему залепило!даже противно! англия на этом чемпионате еше хуже чем Россия!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ > Snerg 28 июня 2016, 01:52

      Команда без тренера была,так же как и наша

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > чей котэ 28 июня 2016, 02:04

      может не спорю! но тупо так нельзя! ладно наши немощи не могли! но тут зазведились некоторые) по равности англия это как арсенал так же как ливерпуль) три сброда каждый сам по себе! а отдельности мне клоппа жалко! загубил свою карьеру в ливере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 28 июня 2016, 01:08

      давай в Россию

      -1
      Ответить
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