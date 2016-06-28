Линекер: «Проиграли стране, где больше вулканов, чем профессиональных игроков»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

«Это худшее поражение в нашей истории. Англия проиграла стране, в которой вулканов больше, чем профессиональных футболистов. Исландия, вы отлично сыграли», – написал Линекер на своей странице в Twittter.

В четвертьфинале Исландия сыграет со сборной Франции.