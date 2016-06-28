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    Линекер: «Проиграли стране, где больше вулканов, чем профессиональных игроков»

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал исход матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Исландии (1:2).

    «Это худшее поражение в нашей истории. Англия проиграла стране, в которой вулканов больше, чем профессиональных футболистов. Исландия, вы отлично сыграли», – написал Линекер на своей странице в Twittter.

    В четвертьфинале Исландия сыграет со сборной Франции.

    Источник: Twitter

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    28.06.2016 00:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 28 июня 2016, 11:40

      Линекер уже бесит-любитель потрындеть!смеялся над вылетом нашей сборной,теперь его англия вылетела!смеется тот,кто смеется последним!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 июня 2016, 08:58

      Линекер, знатный говорун ))

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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 28 июня 2016, 08:25

      у вас зато болтунов целая армия

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      Рейтинг: +284

      Kano 28 июня 2016, 01:59

      Точно подмечено.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 июня 2016, 01:19

      Верно, Гари! Но прежде, чем играть с "вулканами", следовало потренироваться на манекенах... :-)))))

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 июня 2016, 00:53

      если уж даже у россии не смогли выиграть....
      болел за исландию...и рад, что эти ребята выиграли...Молодцы!
      С францией им конечно тяжко придется... это не англия.

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