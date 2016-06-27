Карпин: «Россия и Украина – худшие на Евро. Это две страны, где есть лимит»

Бывший игрок сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением о выступлении национальной команды на Евро-2016 и о влиянии лимита на легионеров на развитие футбола.

«Мы почему-то все время равняемся на Испанию, Германию, Италию. А до них нам как до Луны.

Нам надо равняться на Словакию, Чехию и смотреть, что происходит в этих странах, а в этих странах происходит то, что 16–17-летние футболисты больше тысячи или пятисот евро не зарабатывают. А наши футболисты 16–17 лет могут получать десятки тысяч долларов или евро.

Две худшие команды на Евро – это Россия и Украина. И так получается случайно, видимо. Те две страны, где есть лимит на легионеров, они худшие», – сказал Карпин.