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    Евро-2016 вышел на первое место среди всех ЧЕ по числу голов

    В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2016 между сборными Англии и Исландии.

    Первый гол этой встречи, забитый Уэйном Руни, стал 86-м мячом на этом турнире. Таким образом, Евро-2016 превзошел по числу голов чемпионат Европы 2000 года, на котором было забито 85 мячей, и стал самым результативным континентальным первенством.

    При этом в первых 38 матчах Евро-2016 средняя результативность составляла 1,89 гола за игру – самый низкий показатель в истории.

    Напомним, в нынешнем Евро впервые в истории участвуют 24 команды. В разные периоды титул чемпиона Европы разыгрывали четыре, восемь и 16 команд.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 23:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 23:30

      Красавцы)) Хорошая игра)) Нужно безногим в повторе показать, может чего позитивное увидят!

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