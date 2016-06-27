Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Представитель Халка: «Шанхай» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере игрока»

    Представитель нападающего «Зенита» Халка Акас Феллеггер, сообщил, что бразилец ждет решения петербургского клуба о переходе в «Шанхай Теллэйс».

    «Шанхай» и «Зенит» ведут переговоры о переходе игрока. Пока Халк отдыхает в Бразилии и ждет решения «Зенита». Как скоро клубы могут договориться? Этого не знаю», – отметил Феллеггер.

    Напомним, ранее сообщалось, что китайский клуб готов заплатить за Халка 55 миллионов евро, а самому форварду предложить зарплату 20 миллионов в год.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.06.2016 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 июня 2016, 00:06

      Покупка 2-х обормотов, развалила отличную недавно команду.
      Идут они в пень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 июня 2016, 21:39

      Больше никто не даст! А сотэн Зене никто и не предлагал, это всё выдумки журналюг и пиар агентов, иначе бы ещё зимой Халка с потрохами бы продали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 27 июня 2016, 19:50

      55 лямов с шубой, или без?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 27 июня 2016, 19:44

      Если уйдет Зенит без Халка будет другой, обеднеет что ли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Lokoboy1000 27 июня 2016, 19:11

      lol

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 27 июня 2016, 18:48

      Без него чемпионат обеднеет.
      Всё-таки он классный игрок!
      Желаю ему всего самого лучшего!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 июня 2016, 18:47

      В прошлом году китайцы предлагали за Хвалка 100 лямов, за год планка упала почти вдвое. Сколько же через год будут предлагать за Дзюбинью, если он без Халка ни один мяч не сможет забить в пустые ворота.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 27 июня 2016, 18:38

      "Уходи!Оставь телефон и иди.")))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ZENIT GOAL 28 июня 2016, 10:00

      Уходи,я тебя не люблю)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 июня 2016, 18:01

      Утром деньги, вечером Халк. Вечером деньги, утром Халк. Но деньги вперед!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 июня 2016, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалко зенит, теперь за выживание будут биться)))
      Эта команда дзюб, явный аутсайдер))

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11