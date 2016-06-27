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    Игонин: «Зенит» может повторить путь «Динамо» и «Анжи», если расстанется с Халком»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном уходе из петербургского клуба нападающего Халка. Напомним, что бразилец выразил желание перейти в «Шанхай Теллэйс», где будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

    «Халк – потеря не только для «Зенита», но и для всего российского чемпионата. Он очень яркий футболист. В первое время питерцам будет сложно без Халка держать высокий уровень. Но пройдет месяц-два, и команда перестроится. Хорошо, когда это запланировано, а не вынуждено. Но если смотреть на историю «Динамо» или «Анжи», то это совсем плохо. Такое может повториться в любом клубе РФПЛ, «Зенит» – не исключение. Нужно понимать, в какой стране мы живем», – сказал Игонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.06.2016 14:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 27 июня 2016, 21:44

      надеемся на это

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 июня 2016, 17:55

      бред!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 июня 2016, 17:39

      Все ерунда.......Газпром купит новых игроков и Зенит будет в лидерах))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3934

      Kollljan 27 июня 2016, 17:29

      Футбол, к сожалению, в последнее время - это, прежде всего, бизнес, а потом все остальное. Сейчас просто Зенит наварит на некоторых своих вложениях. Продаст Халка, Витселя, Гарая, Ломбертса и еще кого-нибудь. За вырученные бабки, купит других футболистов, которые нужны будут новому тренеру. Что касается Халка. Напомню, что Зенит был чемпионом и до Халка. Поэтому Игонин просто не разобрался как следует.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      SERGEI.S71 27 июня 2016, 16:00

      Комментарий удален.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2016, 15:33

      Зениту повезло.Во-первых,за Халка бобосов оторвут и купят на них пару-тройку отличных мастеров;Во-вторых,и это главное,-в Зените не будет играть Игонин. Поэтому,не вылетит Питер в пердив.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2016, 15:26

      Не согласен.Слишком большая финансовая поддержка у клуба ,ну и тренер явно не плохой-не повторит сто процентов.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 июня 2016, 15:08

      пусть на новом миллиардном стадионе играют в ФНЛ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 27 июня 2016, 14:32

      Еще сравни Кобелева с Луческу, что совсем по идиотски было.

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