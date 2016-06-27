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    Баженов: «Возвращение в «Спартак»? В этом мире все возможно»

    Бывший нападающий «Томи» Никита Баженов рассказал о своих планах на будущее.

    – У меня истек контракт с «Томью». Сейчас тренируюсь, готовлюсь к новому сезону.

    – Определились, где продолжите карьеру – Премьер-лига, ФНЛ, зарубежный чемпионат?

    – Рассматриваю все варианты.

    – Допускаете, что можете вернуться в систему «Спартака»? Например, во вторую команду красно-белых, как это несколько лет назад сделал Дмитрий Кудряшов.

    – В этом мире все возможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2016 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 июня 2016, 17:09

      За 5 лет в Томи чуть больше 10 голов забил, да и то все в ФНЛ. С такими результатами и зарплатой даже в ФНЛ вряд ли кому-то нужен.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 16:47

      Надеюсь у руководства Спартака хватит ума не брать такого "ценного кадра" второй раз.

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