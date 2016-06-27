Баженов: «Возвращение в «Спартак»? В этом мире все возможно»

За 5 лет в Томи чуть больше 10 голов забил, да и то все в ФНЛ. С такими результатами и зарплатой даже в ФНЛ вряд ли кому-то нужен.
Бывший нападающий «Томи» Никита Баженов рассказал о своих планах на будущее.
– У меня истек контракт с «Томью». Сейчас тренируюсь, готовлюсь к новому сезону.
– Определились, где продолжите карьеру – Премьер-лига, ФНЛ, зарубежный чемпионат?
– Рассматриваю все варианты.
– Допускаете, что можете вернуться в систему «Спартака»? Например, во вторую команду красно-белых, как это несколько лет назад сделал Дмитрий Кудряшов.
– В этом мире все возможно.