Баженов: «Возвращение в «Спартак»? В этом мире все возможно»

Бывший нападающий «Томи» Никита Баженов рассказал о своих планах на будущее.

– У меня истек контракт с «Томью». Сейчас тренируюсь, готовлюсь к новому сезону.

– Определились, где продолжите карьеру – Премьер-лига, ФНЛ, зарубежный чемпионат?

– Рассматриваю все варианты.

– Допускаете, что можете вернуться в систему «Спартака»? Например, во вторую команду красно-белых, как это несколько лет назад сделал Дмитрий Кудряшов.

– В этом мире все возможно.