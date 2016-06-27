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«Томь» подтвердила, что Дьяков перейдет в их клуб

27 июня 2016, 12:50
4

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков с большой долей вероятности станет игроком «Томи». Об этом сообщил спортивный директор сибиряков Игорь Кудряшов.

«Вероятность перехода Виталия Дьякова в «Томь» присутствует. Конечно, в жизни все может резко поменяться и люди могут поменять свою позицию, но думаю, что Виталий не изменит своего мнения, потому что у нас уже было джентльменское соглашение на словах и договоренность присутствует. Также улажены формальности в переговорах с «Динамо», осталось все зафиксировать на бумаге и чтобы Дьяков поставил свою подпись», – сказал Кудряшов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Динамо Дьяков Виталий
Комментарии (4)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1467022328
"Отпустили Дьякова и набрали всякого..." Р.Орещук.
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Pro100Kid
1467022926
В следующем году Томь отправится в ФНЛ)Дьяков -антиталисман)
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Pourport
1467023829
Все с Динамо разошлись)
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Челнинец
1467033483
Поражаюсь Дьякову. Ростов поменял на Динамо которое вылетело в ФНЛ, переберется в Томь которое будет бороться за выживание, а Ростов в ЛЧ!
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