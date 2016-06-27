«Томь» подтвердила, что Дьяков перейдет в их клуб

Защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков с большой долей вероятности станет игроком «Томи». Об этом сообщил спортивный директор сибиряков Игорь Кудряшов.

«Вероятность перехода Виталия Дьякова в «Томь» присутствует. Конечно, в жизни все может резко поменяться и люди могут поменять свою позицию, но думаю, что Виталий не изменит своего мнения, потому что у нас уже было джентльменское соглашение на словах и договоренность присутствует. Также улажены формальности в переговорах с «Динамо», осталось все зафиксировать на бумаге и чтобы Дьяков поставил свою подпись», – сказал Кудряшов.