Безуглов: «Ничего не знаю про драку с участием Мамаева»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Павел Мамаев в тренажерном зале во время Евро-2016.

– Рассечение мягких тканей надбровной области.

– Честно говоря, не припоминаю чего-то подобного. В вашей практике случалось такое, чтобы травму наносил тренажер?

– В моей практике были случаи и более экзотические, которые могли поставить под угрозу и карьеру спортсмена. Допустим, в свое время машина бампером придавила ногу Давида Муджири, он получил травму икроножной мышцы. Работал с волейболистами и баскетболистами, получавшими травмы в тренажерном зале. Была там травма, поверьте. Не та ситуация, чтобы что-то копать. Это случайность.

– То есть драки игроков, в результате которой Мамаеву разбили бровь, не было?

– Я ничего про драку не знаю.

– Вы находились в момент получения травмы рядом с Мамаевым?

– Нет. Меня позвали ребята, я осмотрел Павла, после чего обработал рану и наложил швы.

– Это «блин» штанги Павла или другого игрока?

– У нас был напряженный день, много процедур. Меня позвали, я оценил степень повреждения и принял меры. Чей блин и как это случилось – в подробности не вдавался, просто не вижу криминала в этой истории.