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Безуглов: «Ничего не знаю про драку с участием Мамаева»

27 июня 2016, 01:30
12

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Павел Мамаев в тренажерном зале во время Евро-2016.

– Рассечение мягких тканей надбровной области.

– Честно говоря, не припоминаю чего-то подобного. В вашей практике случалось такое, чтобы травму наносил тренажер?

– В моей практике были случаи и более экзотические, которые могли поставить под угрозу и карьеру спортсмена. Допустим, в свое время машина бампером придавила ногу Давида Муджири, он получил травму икроножной мышцы. Работал с волейболистами и баскетболистами, получавшими травмы в тренажерном зале. Была там травма, поверьте. Не та ситуация, чтобы что-то копать. Это случайность.

– То есть драки игроков, в результате которой Мамаеву разбили бровь, не было?

– Я ничего про драку не знаю.

– Вы находились в момент получения травмы рядом с Мамаевым?

– Нет. Меня позвали ребята, я осмотрел Павла, после чего обработал рану и наложил швы.

– Это «блин» штанги Павла или другого игрока?

– У нас был напряженный день, много процедур. Меня позвали, я оценил степень повреждения и принял меры. Чей блин и как это случилось – в подробности не вдавался, просто не вижу криминала в этой истории.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Мамаев Павел
Комментарии (12)
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RealArsenal
1466988381
Давно пора!
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Zenit-84
1466991247
Тещины блины...
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MrVanes-Zenit
1466995585
Ему же мячом заехали во время матча, нет?
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солмон
1466996136
А чилийцы красавцы!!!
Ответить
VITPO
1466996714
Смысл теперь копать.
Ответить
absurd9
1466997277
да нсрть!
Ответить
maior-60
1466998230
Кому это интересно? Пора прекращать всякую хрень печатать.
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Саня БУБА
1467004620
.....это его шпрыгин отп...л!!!!....после матча со словакией (из компитентных источников известно)!....ему вроде залечили, но в матче с уэльсом ему сильно попало мячом в лоб и сечка снова разошлась.....по этому он так поспешно (самым первым) свалил на часном самолете....просто очковал за свою жизнь....а жаль, что его шпрыгин не настиг!!!!...надеюсь - только пока.....
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Kulimen
1467005555
Вот репортер, им бы волю дать, так они силой сенсационные признания выбивали.
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Пчела 672
1467015276
Ну значит не всё так плохо)) раз кто то не доволен и дерётся)) значит не всё равно кому то на страну)) Это радуят, а то я то думал совсем гады зажрались и на всё пох!
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