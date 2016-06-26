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    Глеб: «Россияне просто порвали бы немцев»

    Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    – Страшно представить, что бы было со сборной России, попади она под немцев…

    – Порвали бы просто немцев!

    – Хорошая шутка.

    – Да я про фанатов. На самом деле, шучу, конечно.

    – Сильно переживали за сборную России?

    – Эх… Конечно. Смотрел все игры. Рассчитывал на большее. Комментарии здесь, что называется, излишни. Все всe прекрасно понимают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2016 22:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 27 июня 2016, 08:23

      ....он хотел сказал: порвали бы свое оч...ко от напряжения.....немчура нашим бы штук 6 накидали не напрягаясь!!!

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 27 июня 2016, 08:14

      "Порвали" бы немецкую сборную юниров, женскую, среди инвалидов, 1-0, в добавленное время))) ( не мое)!!!)))

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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 июня 2016, 01:05

      Немцев бы точно порвали.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 июня 2016, 23:17

      Честное и адекватное мнение .

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