Глеб: «Россияне просто порвали бы немцев»

....он хотел сказал: порвали бы свое оч...ко от напряжения.....немчура нашим бы штук 6 накидали не напрягаясь!!!
Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.
– Страшно представить, что бы было со сборной России, попади она под немцев…
– Порвали бы просто немцев!
– Хорошая шутка.
– Да я про фанатов. На самом деле, шучу, конечно.
– Сильно переживали за сборную России?
– Эх… Конечно. Смотрел все игры. Рассчитывал на большее. Комментарии здесь, что называется, излишни. Все всe прекрасно понимают.