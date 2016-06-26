Глеб: «Россияне просто порвали бы немцев»

Экс-игрок «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

– Страшно представить, что бы было со сборной России, попади она под немцев…

– Порвали бы просто немцев!

– Хорошая шутка.

– Да я про фанатов. На самом деле, шучу, конечно.

– Сильно переживали за сборную России?

– Эх… Конечно. Смотрел все игры. Рассчитывал на большее. Комментарии здесь, что называется, излишни. Все всe прекрасно понимают.