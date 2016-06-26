Колосков: «На Евро-2016 Россия показала тот же уровень, что и в 2008, тогда просто удачно сложились обстоятельства»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что неудачное выступление сборной России на Евро-2016 лишь является продолжением закономерности.

– Широков сказал, что мы показали свой максимальный уровень. Вы видите перспективы у сборной России? Что нужно, чтобы мы выступили как в 2008-м?

– А вы вспомните предысторию 2008-го. 0:3 в отборе от Англии. Случайная победа над Андоррой. 1:4 от Испании. Потом 0:3 от нее же. Поэтому не надо делать из того выступления что-то неземное. Матч с Голландией – это лишь часть общей картины. В этом году команда показала тот же уровень! Просто по-другому сложились обстоятельства. В 2008-м была случайность. А вот в 2012-м, 2014-м и 2016-м мы выступили неудачно – и это уже больше похоже на закономерность.

У нас есть мастеровитые игроки. Как-то нужно до них достучаться. Были ведь хорошие матчи со Швецией и Черногорией в Москве. Значит, есть потенциал. Но как его реализовать? Я 26 лет поварился в футболе. Если мы, например, проиграли 1:7 Португалии, это не значит что нужно все заканчивать. Нужно просто разобраться, что случилось. Как команда тренировалась, какое у нее психологическое состояние, какая внутренняя обстановка. И это дело специалистов. Со стороны никогда не оценить.

Наверное, будь в порядке Дзагоев и Денисов, все могло сложиться по-другому. Но ведь не факт.

– Заседание технического комитета поможет в поиске ответов?

– Конечно. Откладывать с анализом не стоит. Пусть Гершкович соберет тренеров, ветеранов. Пусть все выскажут свои мысли.

– Сборную сейчас нещадно критикуют. Может, не стоит так гнобить ребят?

– А у нас всегда крайности. Или загоняем сразу в гроб, или чуть что устраиваем гуляния по Тверской. Сколько тогда дифирамбов Хиддинку напели, как он появился: «Ах, пришел в ботинках на босу ногу!», «Какая прелесть, он демократ! Сигару курит и капучино пьет». Так нельзя. А вы, пресса, тем более должны давать профессиональную, а не эмоциональную оценку. Объективность – вот в чем заключается профессионализм.