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Мавинга: «Для меня пришло время засиять в составе «Рубина»

26 июня 2016, 16:14
1

Защитник «Рубина» Крис Мавинга, проведший минувший сезон в аренде во французском «Труа» , рассказал о своих планах на будущее.

«Я готов ко всему, если буду входить в планы тренера, в распоряжении которого я окажусь в следующем сезоне. Я хочу играть и выигрывать. За последние два тяжелых года своей карьеры я понял очень многое. Для меня пришло время снова засиять.

Моим приоритетом не является лишь французский чемпионат. Я готов играть в Испании или Германии, лучше, чем когда-либо», – приводит слова Мавинги footmercato.net.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Труа Рубин Мавинга Крис
Комментарии (1)
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Parham
1466948104
Хахахаахаа Не вижу будущего!! Твой Труа более 80-ти голов напропускал!!!! И проигрывал по 0:5 или 0:8 !!!
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