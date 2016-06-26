Мавинга: «Для меня пришло время засиять в составе «Рубина»

Защитник «Рубина» Крис Мавинга, проведший минувший сезон в аренде во французском «Труа» , рассказал о своих планах на будущее.

«Я готов ко всему, если буду входить в планы тренера, в распоряжении которого я окажусь в следующем сезоне. Я хочу играть и выигрывать. За последние два тяжелых года своей карьеры я понял очень многое. Для меня пришло время снова засиять.

Моим приоритетом не является лишь французский чемпионат. Я готов играть в Испании или Германии, лучше, чем когда-либо», – приводит слова Мавинги footmercato.net.