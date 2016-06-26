Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Бердыев в сборной России? Я единственный кандидат на этот пост»

Бышовец: «Бердыев в сборной России? Я единственный кандидат на этот пост»

26 июня 2016, 14:48
42

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и сборной России Курбаном Бердыевым.

«Опыт с Леонидом Слуцким дал всем понять, что совмещение постов главного тренера клуба и национальной команды не является верным решением. Курбан Бердыев не имеет совершенно никакого опыта работы со сборной. Не страшно чего-то не уметь, но браться за то, о чем ты не имеешь представления – преступление. Думаю, он сам прекрасно понимает, что поступит правильно, оставшись работать на посту главного тренера «Ростова». Одно дело, когда есть команда и когда можно с ней работать. Совсем другое – создавать абсолютно новую команду, что нам необходимо. А это требует много сил и времени.

Главному тренеру сборной нужен опыт работы с национальными командами. Многие наставники работают по инерции, используя фундамент, который заложили прошлые специалисты. Но я тренировал олимпийскую и национальную сборную, сборную Южной Кореи, которая на олимпиаде проиграла только один матч – национальной команде Италии. У меня есть необходимый опыт, поэтому с уверенностью могу назвать себя единственным кандидатом на пост главного тренера сборной России», – заявил Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Ростов Бердыев Курбан Бышовец Анатолий
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1466941972
Обычно тот, кто так яростно себя куда-то пихает, делает это от отчаянья, прекрасно осознавая, что шансов никаких... ну, где-то 1% максимум. И уважение сразу же тает и тает, тает и тает...
Ответить
hyperonanist
1466942050
Жги светоч, жги!
Ответить
Joker1985
1466942435
Не смеши,клоун
Ответить
VikNMar
1466942740
Идиот ............. заслуженный маразматик России ( а может Украины , за Киев играл ) !!!!
Ответить
Kulimen
1466945016
Нахер он нужен. Лучше уж Семак.
Ответить
андрей андреев
1466946586
Неадекват
Ответить
VVK13
1466946813
походу перешел на более сильные химикаты
Ответить
mig28
1466949020
Чему он научит?! Не нужен он в сборной!
Ответить
ZhenjaSAB
1466955202
Отберите уже у Бышовца микрофон!
Ответить
Zeff
1466964373
Единственный и самый плохой.
Ответить
Главные новости
Сафонов назвал цели на сезон-2026/27, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе
13:38
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
1
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+