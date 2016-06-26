Бышовец: «Бердыев в сборной России? Я единственный кандидат на этот пост»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и сборной России Курбаном Бердыевым.

«Опыт с Леонидом Слуцким дал всем понять, что совмещение постов главного тренера клуба и национальной команды не является верным решением. Курбан Бердыев не имеет совершенно никакого опыта работы со сборной. Не страшно чего-то не уметь, но браться за то, о чем ты не имеешь представления – преступление. Думаю, он сам прекрасно понимает, что поступит правильно, оставшись работать на посту главного тренера «Ростова». Одно дело, когда есть команда и когда можно с ней работать. Совсем другое – создавать абсолютно новую команду, что нам необходимо. А это требует много сил и времени.

Главному тренеру сборной нужен опыт работы с национальными командами. Многие наставники работают по инерции, используя фундамент, который заложили прошлые специалисты. Но я тренировал олимпийскую и национальную сборную, сборную Южной Кореи, которая на олимпиаде проиграла только один матч – национальной команде Италии. У меня есть необходимый опыт, поэтому с уверенностью могу назвать себя единственным кандидатом на пост главного тренера сборной России», – заявил Бышовец.