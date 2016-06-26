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    Бышовец: «Бердыев в сборной России? Я единственный кандидат на этот пост»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о варианте совмещения постов главного тренера «Ростова» и сборной России Курбаном Бердыевым.

    «Опыт с Леонидом Слуцким дал всем понять, что совмещение постов главного тренера клуба и национальной команды не является верным решением. Курбан Бердыев не имеет совершенно никакого опыта работы со сборной. Не страшно чего-то не уметь, но браться за то, о чем ты не имеешь представления – преступление. Думаю, он сам прекрасно понимает, что поступит правильно, оставшись работать на посту главного тренера «Ростова». Одно дело, когда есть команда и когда можно с ней работать. Совсем другое – создавать абсолютно новую команду, что нам необходимо. А это требует много сил и времени.

    Главному тренеру сборной нужен опыт работы с национальными командами. Многие наставники работают по инерции, используя фундамент, который заложили прошлые специалисты. Но я тренировал олимпийскую и национальную сборную, сборную Южной Кореи, которая на олимпиаде проиграла только один матч – национальной команде Италии. У меня есть необходимый опыт, поэтому с уверенностью могу назвать себя единственным кандидатом на пост главного тренера сборной России», – заявил Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2016 14:48
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 11:11

      Дерево всё самопиарится))) Всё не угомонится старый хрыч)) тебя уже никогда и никто, ни куда не возьмёт! Сраный мутило и взяточник!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2016, 02:34

      О, Боже! Какая самоуверенность...

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 27 июня 2016, 00:10

      в Ростове собрать лучших, только Российских игроков для обучения лучшим тренером-тактиком (Бердыевым) и эта команда даст бой всем на ЧемМира 2018 !

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июня 2016, 22:26

      До светоча никак не дойдет что ли, что если его последние лет 10 никуда не звали, то сейчас тем более не станут. У него действительно было хорошее начало в тренерской карьере, но потом почему то не сложилось

      0
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 26 июня 2016, 21:31

      только не Бышовец

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июня 2016, 21:06

      Единственный и самый плохой.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2016, 20:09

      Бышовец,видимо,поиздержался. Навязывается.Много сил накопил к 70 годам.

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 19:40

      ....бышовец, тарханов, непомнящий, ярцев - это все плеяда великих, но к сожалению, в последнее время тренеров-неудачников....в сегодняшней плачевной ситуации надо ставить пса газзаева...его и гинер поддержит, и с мудко он не на ножах!!! в сборной у нас нет элементарной дисциплины!!!....слуцкер привык работать в клубе через авторитет гинера и кошелек, он просто мягкотелый мешок!!!...вспомните, когда мы слили уэльсу, после игры слуцкий встал на кромку и кричал всей команде, что бы они развернулись и пошли за игорем к трибунам!!!...кто развернулся??? плевать они хотели на этого бигимота!!! и даже березуцкие с игнашем и широковым по сути плюнули в лицо слуцкому!!!!....а это говорит только об одном: слуцкий своей квнщиной и лизанием в задницу игроков, развалил дисциплину на прочь!!!! об этом и говорит сейчас пес....он то быстро всех приструнит и заставит выполнять установку на игру!!!!в том числе и безумного жиркова, и наглую морду деньгисова!!!!!....к сожалению, пока другого варианта нет!!!....хотя можно попробовать поставить писарева что бы он молодежь подобрал и наиграл их в течении 2-х лет....но только кто ж даст разогнать это сборную пристарелых пешеходов??? вы слышали мудко??? он их не обвиняет в провале

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 июня 2016, 19:01

      Сидел лет так надцать где-то пузо чесал, а тут вдруг вылез из кустов и говорит "хочу тренировать сборную..."

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      Рейтинг: +345

      zadira56 26 июня 2016, 18:49

      Что-то Бубнова не слышно)

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > zadira56 26 июня 2016, 19:22

      .....та набери: экспертиза бубнова!!!...он там каждый день и не по разу комменты дает, разборы матчей и эпизодов проводит!!!...а если ты про его руководство сборной, то он сам не пойдет пока мудко и его злейшие враги у руля РФС!!!...они ему просто нормально работать не дадут...так же как и бердыеву!!!...им нужен тренеришко с громким именем, что бы организовать многомиллионную откатную сделку и набить себе карманы!!!..а на футбол им наплевать

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