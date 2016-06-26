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    Бердыев подписал с «Ростовом» контракт на два года

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подписал с клубом новое соглашение о продлении рабочих взаимоотношений еще на два года. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    «Вчера Курбан Бекиевич подписал договор с «Ростовом». Он остается с нашими ребятами еще на два года. Сейчас Бердыев с командой в Австрии на сборах. У ребят впереди много работы, пожелаем им удачи!», – написал Голубев в своем Twitter.

    Напомним, что в минувшем сезоне под руководством 63-летнего специалиста желто-синие добились лучшего результата в своей истории, заняв вторую строчку в российской Премьер-лиге.

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    Источник: Twitter

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    26.06.2016 12:25
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2016, 02:36

      Ну наконец-то, я рада!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 июня 2016, 18:53

      Ростов в выигрыше. И для выступлений России в еврокубках это очень позитивное известие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 26 июня 2016, 16:19

      удачи в лиге чемпионов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 июня 2016, 16:08

      Слава Аллаху

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 26 июня 2016, 14:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Официально объявит, поверю

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      hyperonanist > JUVENTINO-666 26 июня 2016, 15:19

      Ну ты тип. Твиттер губернатора области уже не достаточно официален?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июня 2016, 13:51

      Искренне поздравляю не только жителей славного города Ростова-на-Дону, но и всех настоящих болельщиков футбола! Ну а на "лебердоне" можно было бы и устроить праздник с гуляниями! Пристойно, без излишеств. В духе модели поведения самого Курбана Бекиевича.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 26 июня 2016, 16:04

      Выиграем ЛЧ,погуляем))0 Шутка,конечно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 26 июня 2016, 16:24

      "Старого причала" у моста перед "лебердоном" уже нет? Снесли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 26 июня 2016, 21:16

      Корабль? Сгорел в прошлом году)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 26 июня 2016, 13:51

      Просто, УРА!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 26 июня 2016, 13:50

      Ростов красавцы, лучшего и желать нельзя было.

      1
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 26 июня 2016, 13:49

      Рад за Ростов, сборная как?
      Последняя надежда на Черчесова.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2016, 13:23

      Наконец-то определились!

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