Гол Куарежмы стал первым в дополнительное время на Евро после забитого мяча Аршавина в 2008 году

Ну вот.
А теперь избавились мы от Аршавина - и пришло долгожданное счастье.
Команда расцвела и радует замечательной игрой и достойными результатами.
Интересно, а почему мы к Аршавину ДО 2008-го года не доколупались?
Такой просчёт! Могли ведь и раньше подослать пьяненького депутатика со скрытой камерой.
Легко прикинуть, как освобождённая от Аршавина сборная избивала бы всех и на ЧЕ-2008, и в следующем отборе, когда мы с Германией в группе играли.
Полузащитник «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма забил гол в матче 1/8 финала против Хорватии (1:0) и принес своей команде победу.
Отметим, что забитый португальцем мяч стал первым в дополнительное время на чемпионатах Европы с 2008 года. Последний раз в овертайме забивал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, поразивший ворота Голландии (3:1).
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