Гол Куарежмы стал первым в дополнительное время на Евро после забитого мяча Аршавина в 2008 году

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма забил гол в матче 1/8 финала против Хорватии (1:0) и принес своей команде победу.

Отметим, что забитый португальцем мяч стал первым в дополнительное время на чемпионатах Европы с 2008 года. Последний раз в овертайме забивал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, поразивший ворота Голландии (3:1).

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