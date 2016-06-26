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    Гол Куарежмы стал первым в дополнительное время на Евро после забитого мяча Аршавина в 2008 году

    Полузащитник «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма забил гол в матче 1/8 финала против Хорватии (1:0) и принес своей команде победу.

    Отметим, что забитый португальцем мяч стал первым в дополнительное время на чемпионатах Европы с 2008 года. Последний раз в овертайме забивал бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, поразивший ворота Голландии (3:1).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2016 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 26 июня 2016, 18:52

      Ну вот.

      А теперь избавились мы от Аршавина - и пришло долгожданное счастье.
      Команда расцвела и радует замечательной игрой и достойными результатами.

      Интересно, а почему мы к Аршавину ДО 2008-го года не доколупались?
      Такой просчёт! Могли ведь и раньше подослать пьяненького депутатика со скрытой камерой.
      Легко прикинуть, как освобождённая от Аршавина сборная избивала бы всех и на ЧЕ-2008, и в следующем отборе, когда мы с Германией в группе играли.

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      Рейтинг: -90

      Raider26 26 июня 2016, 14:00

      Молодец

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      Рейтинг: +22

      mayski 26 июня 2016, 13:59

      а Торбинский??

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > mayski 26 июня 2016, 14:17

      3 гол в ворота Голландии забил Аршавин-а не Торбинский - следовательно после Аршавина никто не забивал - до Куарежмы...Дебил...

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