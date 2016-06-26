Дешам: «Францию ждет непростой поединок с Ирландией»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Ирландии.

«Матчи плей-офф всегда вызывают больший интерес, но это не сделает нас более нервными или уязвимыми. Мы добрались до 1/8 финала и ставим перед собой задачу выйти в следующий этап.

На топ-уровне обязательно нужно уметь обороняться, но для победы необходимо еще и забивать, иначе дело дойдет до серии пенальти. Мы очень много работали над недостатками в обороне, старались сделать защиту как можно более надежной. В первых трех матчах пропустили лишь однажды, да и то с 11-метрового. Надо продолжать в том же духе.

Ирландцы играют от всего сердца, у них работоспособная и смелая команда. Но дело не только в характере, там действительно собраны футболисты высокого уровня. По ходу группового этапа сборная Ирландии играла низом, хотя все время была нацелена на ворота соперника. Вместе с тем, она не отказывается полностью от забросов вперед, поскольку форварды могут зацепиться за мяч и сделать скидку на партнера.

Психологическая уверенность голов не приносит, но она тоже очень важна. Ирландия – очень хорошее тому подтверждение. Все говорят о бойцовском духе этой команды, но это еще слабо сказано. Желание отдать борьбе всего себя у ирландцев в крови. Они готовы биться всей командой – за себя и за партнеров. Так что нас ждет действительно непростой поединок», – сказал Дешам.