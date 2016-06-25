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    Павлюченко: «Была договоренность с европейским клубом, но она сорвалась»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко рассказал о своем переходе в екатеринбургский клуб и расставании с «Кубанью».

    «Кубань» мне не предлагала продлить контракт. Отношения с бывшим клубом? Остались только не выплаченные мне за три месяца долги, в том числе премиальные.

    У меня была предварительная договоренность с клубом из европейского чемпионата, но в итоге она сорвалась. После того, как этот вариант не сработал, я согласился на предложение «Урала».

    Со Скрипченко первый раз поговорили только сегодня. Он сказал, что рассчитывает на меня. Требования мы еще обсудим.

    Цели не могут быть меньше уже достигнутых. В прошлом сезоне «Урал» финишировал восьмым, значит, будем бороться за более высокое место. Мне это, конечно же, куда более интересно, нежели борьба за выживание», – сказал Павлюченко.

    Источник: Спортфакт

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    25.06.2016 23:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      grafff 26 июня 2016, 15:35

      А УРАЛ что в южноамериканском чемпионате играет? или в африканском? Баран!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 июня 2016, 09:26

      какие премиальные? радуйся зарплате)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 25 июня 2016, 23:41

      В Казхстан что ли?

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