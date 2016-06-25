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    Ионов: «Стимул – это игра в Лиге чемпионов, борьба за высокие места»

    Полузащитник Алексей Ионов, перешедший из «Динамо» в ЦСКА на правах аренды, поделился ожиданиями от выступления за армейцев.

    – Для меня это значимый переход. Когда узнал об интересе ПФК ЦСКА, сразу дал ответ, что хочу сюда перейти. Стимул — это игра в Лиге чемпионов, борьба за высокие места.

    – Как приняли тебя ребята? Сборники еще не приехали, но ты наверняка знаком с кем-то из ребят?

    – Я многих знаю. Так что особо ни с кем не пришлось знакомиться.

    – Как оценишь свою форму, насколько хорошо готов, занимался ли в отпуске?

    – Я периодически тренировался, бегал, готовился. Не думаю, что будут проблемы.

    – Уже были разговоры с тренером о том, на какой позиции тебя видят? Понятно, что ты можешь сыграть хорошо на обоих флангах, но способен и на другой позиции выйти…

    – Пока такого разговора не было. Сейчас период подготовки к сезону. Все мысли только о том, чтобы набрать форму.

    – Ты уже говорил о стимуле играть в Лиге чемпионов, а что скажешь о внутренних турнирах?

    – Они тоже очень важны, эти задачи никто не отодвигал на второй план. Хочу стать с ПФК ЦСКА чемпионом.

    – Ты выбрал номер 11. Почему?

    – Я ранее выступал под этим номером, он мне нравится. Он оказался свободным, мне его предложили, я согласился, – сказал Ионов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.06.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5113

      hunta 27 июня 2016, 06:45

      Стимул - это заострённая палка (кол и пр.) для погонки скота в древнем Риме....

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 26 июня 2016, 18:33

      и как такой шлак по земле то ходит?

      0
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      Рейтинг: +4

      morozoff2015.morozov 26 июня 2016, 13:59

      Дурак, что можно еще сказать.....будешь на лавке сидеть как Ткачев

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 26 июня 2016, 12:20

      зачем он нужен..крошки по столу гоняют..бездарный игрок..

      -2
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