Евро-2016. Польша обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал

В стартовом матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Польши в серии пенальти со счетом 5:4 обыграла Швейцарию. Отметим, что основное и дополнительное время завершилось с ничейным результатом 1:1.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Швейцария – Польша – 1:1 (0:1; 0:0; 0:0; 4:5 по пенальти) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Блащиковски, 39; 1:1 – Шакири, 82.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами (Фернандес, 77), Джака, Шакири, Джемаили (Эмболо, 58), Мехмеди (Дердийок, 70), Сеферович.

Польша: Фабиански, Пищек, Глик, Пождан, Енджейчик, Блащиковски, Крыховяк, Мачиньски (Йодлович, 101), Гросицки (Пешко, 104), Милик, Левандовски.

Предупреждения: Шер, 56; Джуру, 117 – Енджейчик, 58; Пождан, 111.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов