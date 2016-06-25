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    РФС рассматривает только Черчесова и Бердыева на пост главного тренера сборной России

    Основными претендентами на пост главного тренера сборной России являются Курбан Бердыев и Станислав Черчесов. Об этом заявил источник, близкий к ситуации. Напомним, сегодня пост рулевого национальной команды оставил Леонид Слуцкий.

    «После окончательного отказа Слуцкого из реальных кандидатур на вакантное место остаются Черчесов и Бердыев, которые в данный момент фактически свободны от каких бы то ни было обязательств. Появившаяся ранее информация по поводу Хиддинка всерьез не воспринимается, и на данный момент он не входит в число претендентов на место главного тренера сборной России по футболу», – сообщил источник.

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    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2016 18:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +147

      udavMike 26 июня 2016, 00:40

      лучше Пелегрини

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Joker1985 25 июня 2016, 21:39

      Лучше чтоб Валера Карпин был главным тренером сборной России

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 июня 2016, 21:19

      Бомбардир уважаемый, это правда или нет? Тут бывает пишется всякая ерунда, и не понятно правда или нет. Вот помню здесь писалось, что УЕФА запретило сборной России выходить с траурными повязками, а в итоге они с ними и вышли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 июня 2016, 21:12

      Черчесова нельзя.
      Это тренер не высокого полёта.
      Не чемпион.
      Лидируя, опираясь на громадную околофутбольную мощь Спартака, на весь московский админресурс, на судейскую помощь, на купленный в последнем туре "Сатурн" -- Черчесов всё-таки умудрился проиграть тогда "золото" Зениту, упустив последний в истории спартаковский шанс.
      Он закопал в могилу надежды Спартака.
      Польша это мелкая чихня. Всякие чемпионаты Монголий, Эфиопий, Молдавий и Польш это не достижение.


      Ещё минус - у него спартаковское прошлое. То есть, неудачник по определению. Как бесславно в Сборной поработали ОИР и Ярцев, запомнившиеся один бездарной работой на ЧМ в Японии, закончившейся фанатскими погромами в центре Москвы, а другой позорно по-бабски, по-спартаковски сбежал с тренерской скамейки, как крыса с проигрывающего корабля. Черчесов с ними одной крови, одной выучки, одного поля ягода.

      Давайте-ка без Черчесова.

      P.S. Я уже даже не упоминаю его конфликтность. Он в принципе не понимает и не умеет работать с людьми.

      -1
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2016, 20:22

      Курбан Бердыев очень грамотный тактический тренер ,хоть что то может сделать из такой сборной .Привлечь новых игроков ,менять схему игры изходя из соперника ,работать на результат. А что Черчесов ,он всё показал с теми клубами ,которые тренировал :Спартак,Терек ,Амкар ,Динамо .Результаты не самые радостные. По поводу Легии 15/16года , так она и сама по себе , одна из сильнейших команд в чемпионате Польши .Чемпион 12/13 и 14/15 года

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июня 2016, 20:13

      И одного из двух наших действительно НАСТОЯЩИХ ТРЕНЕРОВ отправить на два года в "болото"? Как там теперь принято говорить; "Баба Яга против..." Присоединяюсь!
      Без тренеров у нас сегодня, например, ЦСКА и "Спартак"... Только "Зенит" о тренере позаботился... И что? Опять в Европе позориться будем? Мало нам там хронического и ежегодного позора Слуцкого? Или кто-то думает, что Аленичев в Лиге Европы блеснёт? Желаю успеха, но очень в нём сомневаюсь... Короче... Опять только "Зенит" будет достойно представлять Россию в Европе! Ну и "Ростов", если там Бердыев останется... Есть даже надежда на "Краснодар"... Маленькая, но надежда... И всё. Пусть горлопаны опять кричат о том, что Слуцкий и Аленичев - наше всё! До очередного позора... Потом с паузой опять и опять нести эту несусветную чушь... Чем подтверждать, что наш национальный вид спорта не футбол, а "наступление на грабли не просто с предсказуемым, но и с ожидаемым результатом"....

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 25 июня 2016, 20:07

      Какой на фиг Черчесов...

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 25 июня 2016, 20:06

      Хоть здесь ума хватило не брать иностранца.

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 25 июня 2016, 20:03

      Валеру!!

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 июня 2016, 20:00

      Черчесов без работы, поэтому думаю самый вероятный вариант

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